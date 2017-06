Diosa Canales y presentadora protagonizan tremenda pelea en gimnasio

La vedette venezolana, Diosa Canales, ‘saldó’ las cuentas pendientes que tenía con la presentadora, Osmariel Villalobos, por lo que ambas protagonizaron tremenda pelea en el baño de un gimnasio, en Venezuela.

A través de su cuenta de Instagram, la ex reina de belleza, compartió una foto en la que muestra las agresiones que sufrió, contusiones, arañazos en el cuello y hasta una mordida en la pierna, mientras que a Canales se le ven algunos rasguños en el rostro.

Todo ocurrió en el baño de un gimnasio, situación de la que ambas dieron su versión al respecto, y motivo por el que ya interpusieron sus respectivas denuncias.

La rivalidad surgió hace tres años, cuando Villalobos confesó que no le parecía correcto que Canales se desnudara tan constantemente en redes sociales, declaración con la que no estuvo de acuerdo la también cantante.

“Ella me sacó de control, se me vino encima (una mujer tan grande) y yo tengo que defenderme. Yo no soy tan exhibicionista para ir a una clínica, ni nada. Ella me vio chiquita y me dijo ‘aquí la malogro’, yo respondí como se defendería cualquier mujer”, expuso Diosa al respecto.

Por su parte, Villalobos aclaró: “Me topé con Diosa en el baño. Cuando yo estaba recogiendo mis cosas ella me dijo: ‘Mañana (el sábado) te voy a destruir’. La ignoré y eso la molestó. Luego me dijo: ‘Es contigo’ y me tocó. Ahí fue cuando la empujé y le pedí que no me tocara. Ella explotó, se me vino encima, buscaba mi cara para arañarme y yo me tapé. Entonces comenzó a morderme; me agarró por la cabeza, me tiró al piso. Nunca había visto a alguien con tanta ira en los ojos”.

VENEZUELA gracias por su apoyo, por sus oraciones y sus bendiciones para conmigo 😇 Me encuentro estable, más tranquila y en compañía de mis padres, familiares, amigos y todos ustedes ❤ que con su INFINITO AMOR me llenan de fortaleza para sobrellevar este momento tan dificil y tan injusto porque NO DEBE EXISTIR NINGÚN MOTIVO PARA LA VIOLENCIA ❤MI MISIÓN ES REGALARLES SONRISAS Y AMOR ❤ Les prometo que cuando me recupere VOLVERÉ alegrarles sus mañanas 💛💙❤ A post shared by Osmariel Villalobos (@osmariel) on Jun 17, 2017 at 4:59pm PDT

Y espero que todo lo que dicen los medios de mi tengan la verdad …aqui está la denuncia @carmeLaLongo habla con base pic.twitter.com/kPHTbJbIxv — Diosa Canales (@canalesdiosa) June 17, 2017

Quién me atacó fue ella a mi porque obviamente pensó….. nada yo soy mas grande y listo me desquito …sorprendida quedo que me defenfi — Diosa Canales (@canalesdiosa) 17 de junio de 2017