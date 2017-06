VIDEO: Una clase de Tiro con Arco con la medallista olímpica Aída Román

Este día entrará en acción la Selección mexicana de tiro con arco en la tercera etapa de la Copa del Mundo de la categoría, desde Salt Lake City, Estados Unidos, la cual concluirá hasta el próximo domingo. La medallista olímpica, Aída Román encabeza el cuadro tricolor junto a Mariana Avitia, Alejandra Valencia, Gabriela Bayardo, Ernesto Boardman, Aldair Zamora, Luis Álvarez y Juan René Serrano, en la modalidad de arco recurvo.

En una entrevista con Publisport la medallista de plata en Londres 2012, Aída Roman señaló que se encuentra en un año de cambios.

¿Cómo llegas a esta cita de la Copa del Mundo en EU?

— Vamos bien. Me siento más tranquila, más reflexiva y con muchas pruebas nuevas, hice algunos cambios técnicos, cambié todo el arco.

El año pasado habría sido muy precipitado, este año es más tranquilo, puedes tener más posibilidades de adaptarte a un cambio sin tanta presión. También comencé a tirar con otra marca de arcos que son de carbón, antes tiraba con aluminio.

¿Será prácticamente un año de prueba y error?

— Este año lo agarré precisamente para eso, probar cosas que antes no me había dado la oportunidad y saber si funcionan o no.

Hace unos meses hablabas de falta de apoyo por parte de las diferentes instituciones deportivas, ¿hoy cómo estás?

— Estoy un poco desconectada, he estado entrenando en la Alberca Olímpica, he estado viajando mucho, haciendo muchas competencias como fuera de todo este entorno. A lo mejor me preocupo de más, ahora trato de enfocarme sólo en entrenar, a preocuparme por mi arco, mi técnica, por cuestiones elementales, que a lo mejor me había distraído por otras cosas, a lo mejor más políticas que no competían tanto en mí.

¿Qué viene para Aída este año?

— Básicamente vienen tres competencias muy importantes, dos copas del mundo y un evento centroamericano que será en Guatemala.

¿Cuánto dinero se necesita para practicar tiro con arco?

— El deporte en sí es un poco caro, pero la iniciación no tanto, porque en la delegación te brindan el arco, las flechas. Pero ya en caso de que te encante y quieras hacer una inversión, necesitas un arco nuevo de mediana calidad o comprar un arco usado, porque a veces no tienes el tiempo o se te quita la chispa y así ya no te lamentas el haber invertido 40 mil pesos. Mejor, poco a poco.

¿Dónde se puede practicar tiro con arco en la CDMX?

– En la Delegación Benito Juárez, en el parque ecológico 18 de marzo, en Zacatenco, en la UNAM, en el velódromo y estamos próximos en abrir una escuelita; ya los arcos están por venir. ¡Con muchas ganas de abrir la escuela!.

