VIDEO: Triple H visitó a policía lesionado por terrorismo en Londres

El directivo de WWE, HHH, visitó a un policía fan de la empresa que sufrió varias heridas el 3 de junio pasado durante los atentados en Inglaterra.

Durante la gira de NXT por Reino Unido se suscitaron los ataques terroristas en Inglaterra, donde fallecieron decenas de personas. Estas acciones hicieron que la función programada en Manchester en mayo fuera cancelada, sin embargo, WWE no se limitó a lamentar los hechos y varios de sus luchadores visitaron a sobrevivientes de los ataques.

En Manchester, Bobby Roode, Nikki Cross y Mark Andrews visitaron a una pequeña niña que sobrevivió a los ataques del 22 de mayo.

Ahora, el mismo CEO de la compañía, Triple H, visitó a un policía que intentó detener a los agresores.

Charlie Guenigault estaba de descanso el día del atentado en el London Bridge y casualmente llevaba una playera del luchador Sami Zayn. En cuanto sucedieron los hechos intentó detener a uno de los agresores que atacó a la gente con cuchillos, pero recibió heridas en cabeza, piernas y espalda.

Este policía fue sorprendido por el funcionario de WWE con una réplica del campeonato y su reconocimiento por el valor ante los acontecimientos, además de un video de Sami Zayn donde le mostró toda su admiración.

.@TripleH meets Charlie Guenigault, a London police officer wounded in the attack at London Bridge, to personally thank him for his heroism. pic.twitter.com/kBOn14iX08

— WWE (@WWE) June 20, 2017