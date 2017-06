¿Volvimos a las andadas? Herrera asegura que no es distracción hacerla de comentarista con el Tricolor

El Director técnico del América, Miguel Herrera se unió al panel de comentaristas de Televisa deportes, para dar su opinión durante el partido de México vs. Nueva Zelanda de la Copa Confederaciones 2017, donde el Tri venció 2-1 a su similar.

Pero las preguntas de por qué estaba Herrera en la CDMX y no en Cancún con el equipo en la pretemporada, no se hicieron esperar. A lo que el mismo estratega respondió con anticipación, qué eso no era ningun impedimento para que se ausentara un día des sus responsabilidades con el cuadro de Coapa, ya que existe el personal suficiente y había un acuerdo previo con la directiva.

“No, porque tengo un equipo de trabajo extraordinario, cuando haces un equipo de trabajo importante y que sabes que esta etapa del trabajo es más físico, que ir pensando en el futbol pues tienes esa posibilidad son circunstancias e invitaciones que ya tenía yo hablado con la directiva de América”

“Lo reitero tengo un equipo de trabajo muy bien armado, muy bien estructurado. Uno por ejemplo puede ausentarse un día y saber que el equipo sigue trabajando igual o aveces hasta mejor por que la exigencia es más”, señaló Herrera en una entrevista a La Afición.

Dejar la pretemporada de América para comentar los partidos de México no es un problema para el Piojo (vía @higypop) pic.twitter.com/Twm4rJIK5S — La Afición (@laaficion) June 21, 2017

“El piojo” regresará a Cancún para reincorporarse a la pretemporada azulcrema y el día de mañana enfrentar al Atlante como duelo de preparación.

TAMBIÉN PUEDES VER: