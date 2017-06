FOTOS: Deportistas que se han declarado homosexuales durante su carrera ¡acto de valor!

El deporte ha dejado en claro con hechos que la preferencias sexuales no son un impedimento para los deportistas; no importa cual sea la disciplina, algunos atletas decidieron hablar sobre sus preferencias sexuales en plena carrera deportiva y no después de ella.

Aquí te traemos seis ejemplos de valentía dentro y fuera de las canchas, pistas, alberca o ring.

Tom Daley

El clavadista y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en la actualidad sigue saltando de la plataforma, en su momento reveló sus preferencias sexuales a través de un video en youtube.

Víctor Gutiérrez

El jugador de waterpolo de 25 años Víctor Gutiérrez rompió el tabú dentro del deporte justo antes de concentrarse con la Selección de España que estuvo presente en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Orlando Cruz

El boxeador puertorriqueño de 34 años salió del armario con la fiel convicción de “ser fiel a si mismo” luego de 24 años. El púgil señaló que quería ser el mejor ejemplo posible para los chavales que querían dedicarse al boxeo.

Michael Sam

En su momento fue el primer jugador de la NFL en declararse públicamente homosexual. Sus compañeros en los Dallas Cowboy no le dieron importancia sino todo lo contrario, la NFL mostró su apoyo.

David Denson

Es el único béisbolista profesional declarado abiertamente homosexual, tiene 20 años y el trato que ha recibido en el equipo es el mismo que reciben todos. Tras su declaración su compañeros señalaron: “Sigues siendo nuestro compañero, sigues siendo nuestro hermano. Ya nos lo imaginábamos, pero tu sexualidad no tiene nada que ver con tus habilidades. No te tratamos diferente. Estamos contigo”.

Keegan Hirst

Fue el primer jugador de rugby inglés en salir del armario cuando aún se encontraba jugando profesionalmente.

“He sido albañil, portero y he trabajado en fábricas. Tengo todos los tópicos de macho. Soy de Batley. Nadie era gay en Batley”. Hasta ahora…

