Derek Carr, el mariscal de campo mejor pagado de la NFL

El QB de los Oakland Raiders, Derek Carr, estampó su firma en un lucrativo contrato por cinco años y 125 millones de dólares.

Carr lideraba las votaciones para MVP la temporada pasada antes de sufrir una fractura en Navidad; el pasador suma 11,194 yardas, 81 Touchdowns and 31 intercepciones en tres temporadas con los Malosos.

El promedio anual de 25 millones de dólares es el más alto en la historia de la NFL, superando los 24.6 millones de dólares que percibe Andrew Luck con los Indianapolis Colts.

El pasador entró en el último año de su contrato de novato, que le pagará aproximadamente 978 mil dólares en salario base esta temporada.

Tras imprimir su insignia, el QB mostró su felicidad a través de Twitter donde agradeció el apoyo a la afición Raider que tuvo la temporada pasada.

“Está hecho! El salto que siempre he querido para ser un Raider por toda la vida. Un paso más cerca para lograrlo! Bendecido!! Negocio cerrado! Ahora a jugar!!”, escribió en su cuenta de twitter.

Now it's done 😂! From the jump I've wanted to be a Raider 4 life. One step closer to that! Blessed!!! Business done! Let's just play now!!!

— Derek Carr (@derekcarrqb) June 22, 2017