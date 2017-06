Esteban Gutiérrez correrá en IndyCar lo que resta de la temporada

El mexicano Esteban Gutiérrez, ex piloto de Fórmula Uno, reemplazará al francés Sebastien Bourdais en el equipo Dale Coyne Racing de la serie IndyCar estadounidense, competición en la que correrá el resto de la temporada 2017.

El primer reto para Gutiérrez se dará este fin de semana en el Grand Prix de Road America en Elkhart Lake, décima carrera de las 17 que integra la competición.

“Representar a México en la IndyCar significa mucho para los aficionados que han seguido el serial a lo largo de su historia, así que estoy muy agradecido por ocupar esta posición”, dijo a través de un comunicado.

El corredor, de 25 años, consideró que la serie cuenta con equipos y pilotos “altamente competitivos”, lo cual representa un gran reto para él.

“Utilizaré mi experiencia en Fórmula 1 con Sauber, Haas y Ferrari para adaptarme rápido al auto y las pistas”, añadió Gutiérrez, quien tuvo su primer acercamiento a la competición a principios de junio cuando se integró al equipo para la carrera de Detroit.

El mexicano conoce algunas pistas en las que corre la IndyCar ya que hace diez años participó en la Fórmula BMW USA Series.

Llegó a la F1 con la escudería Sauber (2013, 2014) y, posteriormente, fue piloto de pruebas de Ferrari en 2015 y en la campaña 2016 corrió para el equipo Haas.

Con muchas ganas de ya subirme a mi UNIFIN #18! / Can't wait to jump in my @UNIFIN #18 car! 👊🏼🇲🇽 @DaleCoyneRacing @IndyCar pic.twitter.com/cBTpxbsN9f

— Esteban Gutierrez (@EstebanGtz) June 22, 2017