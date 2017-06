Eugenie Bouchard luce su belleza en traje de baño

Eugenie Bouchard fue eliminada rápidamente del Abierto de Mallorca pero no eso le dio la oportunidad de disfrutar de las playas de España en las que deslumbró con un traje de baño que le permitió lucir su espléndida figura.

La canadienses una de las tenistas más bellas y talentosas del WTA y a principios de año sorprendió a propios y extraños al aparecer en la edición trajes de baños de la revista Sports Illustrated.

‘Gente’, como también es conocida, cayó en su primer partido ante la italiana Francesca Schiavone (6-7, 64, 6-3), por lo que ahora se está tomando un respiro previo a participar en el torneo de Eastbourne y después en Wimbledon.

