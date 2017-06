OFICIAL: Herrera y Gullit jugarán en el Rangers de Escocia

La odisea europea ya empezó para Carlos Peña y Eduardo Herrera, luego de que el Rangers de Escocia hizo oficial la llegada de ambos jugadores mexicanos.

Tanto Gullit como Herrera estarán ligados a la Scottish Premiership por los próximos tres años, luego de que el club comprara sus cartas en 3.5 y 1.5 millones de dólares, respectivamente.

“Muy contento de venir a esta gran institución con una gran afición. Este traspaso lo esperaba desde hace años; quería venir al futbol europeo”, fueron las primeras palabras de Carlos Peña luego de ser presentado en las instalaciones de su nuevo club.

¡Muy contento de estar aquí! Quiero agradecer a todos los fans que han expresado su apoyo y cariño. ¡Todos juntos seremos más fuertes!”, expresó Lalo en su cuenta de Twitter.

Fue el pasado martes cuando ambos viajaron a Escocia, luego de obtener sus permisos para trabajar en el Rangers y que previamente habían realizado los exámenes médicos correspondientes con los Light Blues.

Es así que de inmediato se pondrán bajo las órdenes del estratega portugués, Pedro Caixinha, para la temporada del Rangers que ya inició.

#RangersFC can tonight confirm that Carlos Pena has joined the club on a three-year deal: https://t.co/Ha8ry2TOch #WelcomeCarlos pic.twitter.com/gfCiBmAPNe — Rangers FC (@RangersFC) June 22, 2017

#RangersFC can also confirm that Eduardo Herrera has joined the club on a three year deal: https://t.co/vRijXkbTY2 #WelcomeEduardo pic.twitter.com/ZZDY7il9JI — Rangers FC (@RangersFC) June 22, 2017

TRAILER: Subscribers can watch a full interview with Eduardo Herrera now on @RangersTV https://t.co/8heLzEQw1x pic.twitter.com/xAvPMsf7DU — RangersTV (@RangersTV) June 22, 2017