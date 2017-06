'Checo' culmina las prácticas del Gp de Azerbaiyán en el Top10

El piloto holandés Max Verstappen, de la escudería Red Bull, se colocó al frente de las primeras prácticas que se disputaron este viernes en el circuito callejero de Bakú, en la octava fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

El equipo de Verstappen se mostró sólida en tandas largas, lideró la primera ronda, impuso 1:43.362 en la segunda para repetir en lo más alto de la tabla de tiempos, mientras que su compañero, el australiano, Daniel Ricciardo fue tercero.

Solo Mercedes se pudo acercar con el finlandés Valtteri Bottas con un 1:43.462 para ponerse justo en medio de los dos Red Bull. Las flechas plateadas han pasado más tiempo estudiando el comportamiento de los neumáticos y reportaron gran suciedad en la pista e incluso problemas de adherencia. El británico Lewis Hamilton acabó décimo.

Por su parte, Ferrari continúa con un sólido trabajo en el mundial como equipo contendiente al título, la segunda práctica acabó con los dos coches en el Top 5, primero el finlandés Kimi Raikkonen y luego el alemán Sebastian Vettel, que en los primeros libres había sido tercero, en esta ocasión ambos coches entraron en el mismo segundo que Max.

El mexicano Sergio Pérez dio un susto al final de la primera práctica, debido a que se impactó con el muro rompiendo la suspensión del lado derecho, pudo recomponer el coche y salir en la segunda y aun así llegó en Bakú con buen ritmo, siendo cuarto y séptimo y esperando emular su actuación del año pasado que le dejó un podio.

De nuevo para el español Fernando Alonso los entrenamientos han acabado en pesadilla, la primera práctica fue décimo séptimo y en la segunda que acabó décimo segundo, ya que después de una hora reportaba problemas de motor y el coche despedía humo blanco.

