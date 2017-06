ENTREVISTA: 'Las rotaciones son un sinónimo de oportunidad': JC Osorio

Entrevista realizada por: Luis Carlos Vélez, periodista de Telemundo

LCV: Este sábado enfrentan a Rusia que es el equipo local. ¿Qué se siente? Este es el país más grande del mundo.

JCO: Bueno, pensamos que hay varias maneras de interpretarlo, ¿no? Pero el hecho cierto y neutro es que jugamos mañana en Rusia contra Rusia y enfrente de 45,000 personas apoyando a su equipo. Ahora, la interpretación que nosotros le damos es que es una oportunidad extraordinaria para el futbol mexicano de mostrar jerarquía, de mostrar esa combatividad que caracteriza al jugador mexicano y la solidaridad de la que hablamos anteriormente del grupo y manifestarla a través del juego y competirles de igual a igual como siempre hemos hablado en un escenario que realmente va a ser muy diferente al que estamos normalmente acostumbrados, porque incluyendo los partidos amistosos que se juegan en Estados Unidos, básicamente, México es siempre el local y siente el apoyo de la gente.

Mañana va a ser diferente, pero es esa gran oportunidad de dar ese paso y demostrar que México tiene la capacidad de jugar de igual a igual en cualquier escenario contra cualquier rival.

LCV: Hay varias controversias sobre la mesa. La primera tiene que ver con las rotaciones. ¿Cuál es la razón de rotar jugadores?

JCO: Bueno, yo creo que la rotación es sinónimo de oportunidad, de renovación, de… sana competencia. Y creemos que eso es aplicable en cualquier camino de la vida, ¿no? Normalmente o cuando trato de explicarle a alguien lo asocio con una sala de emergencia un día viernes en la noche, por decir algo, o cualquier día en realidad. Y uno llega con un familiar en una situación caótica, una situación extrema, y le dicen: bueno, hoy… y con un problema cardiaco. Y le dicen a uno: bueno, hoy el cardiólogo titular no está. Se ha ido de vacaciones a otro país. El que lo reemplazaba tuvo un inconveniente y tuvo que salir con su señora en una situación de emergencia para donde el ginecólogo. Y el tercer cardiólogo que normalmente está acá no está de turno. Entonces, está este señor. Este es el cuarto cardiólogo que tenemos. ¿Usted qué decide? O esperamos hasta la otra semana que regrese el cardiólogo número uno o asumimos este momento coyuntural y le damos la oportunidad a este cardiólogo que nos muestre sus capacidades. Pues bien, eso lo trasladamos al futbol y es muy similar. Entonces, tenemos primero en cuenta eso, que todos los jugadores y cada uno de los que está en la selección está aquí por méritos.

Y si esa selección se hizo correctamente, los méritos están ahí y hay que en algún momento utilizar ese recurso en beneficio de los objetivos colectivos de los que hablamos anteriormente. También valoramos el hecho de que se juegan en 7 días 3 partidos.

Y lo sabemos por experiencia propia que no hay ningún jugador en el mundo, en el mundo, que juegue 3 juegos o 2 en 3 días al mismo nivel, con la misma intensidad y con el mismo rendimiento. No lo hay .

Por ahí anda uno que juega 2, 3, 4 partidos, pero juega caminando y cuando cambia de ritmo hace la diferencia y para finalizar las jugadas es uno a tal punto que parece de otro planeta. Pero salvo esa excepción, yo creo que no hay otro en el planeta que pueda hacerlo.

LCV: ¿Ese es Cristiano Ronaldo?

JCO: Yo diría que es más bien Messi.

LCV: ¿Messi?

JCO: Ronaldo incluso, que es un gran jugador, pero que depende mucho también de su condición física, es obvio, viendo el juego contra nosotros y viéndolo tres días después contra Rusia que medía sus esfuerzos, los calculaba.

LCV: Los dosificaba.

JCO: Los dosificaba. Muchas gracias.

Los dosificaba a tal punto de no malgastarse.

El jugador nuestro, guardando las proporciones, es un jugador generoso en la entrega.

Los delanteros orientan el juego, aprietan de arriba, tratamos de presionar en zona alta. Y eso se requiere un esfuerzo colectivo.

Ahora hablamos del aspecto fisiológico. Ahora, del aspecto mental, ni me atrevería yo a mencionarlo, porque aquí pudiéramos tener tema para mucho tiempo.

Pero está claro, claramente demostrado que el ser humano de cualquier nivel y de cualquier cultura se puede concentrar y obtener el foco tensional 20 minutos.

Y estamos hablando de 90 minutos 2 veces en 3 días. Entonces, imposible no hacerlo.

Ahora, mañana, como bien lo dice, jugamos nuestra gran posibilidad de avanzar.

Entonces, haber logrado un muy buen segundo tiempo y un muy buen resultado contra Nueva Zelanda, habiéndole dado oportunidad a 8 jugadores nuevos de contribuir, de sentirse parte de, importantes, contribuyendo a lo colectivo y haber logrado un buen resultado ahora nos da la gran posibilidad entonces de ir 8 días o 7 días después a jugarnos esa gran posibilidad con un equipo fresco, con un equipo que ha descansado bien, se ha recuperado bien y ha entrenado bien.

Y de ser así, yo creo que ahí estaría la respuesta para todo.

LCV: Profe, el otro tema controversial tiene que ver con el juego de Nueva Zelanda y los insultos que se le vio a usted en cámara haciéndole a alguien del cuerpo técnico de Nueva Zelanda.

JCO: Primero que todo, aprovechar la oportunidad para ofrecerle mis disculpas, pero ofrecerle mis disculpas a los niños, adolescentes y padres y madres de familia que estaban viendo el juego, porque normalmente eso no ocurre. Ahora, ¿qué pasó? Sencillamente que nosotros a Nueva Zelanda, y yo particularmente, no le valoro solamente lo que hacen en el fútbol.

De hecho, el equipo favorito mío es los “Old Black” de rugby, por la integridad, por el jugar al límite, pero dentro de un reglamento, por su combatividad, por su determinación, su virilidad, su vehemencia al jugar. Pero cuando eso ya se lleva a la frontera e incluso se pasa ese límite y se llega a la violencia yo no comulgo con eso y no lo soporto.

Y cuando cae Carlos Salcedo que termina luxándose el hombro y está por fuera del torneo, una lesión seria, ellos tienen tiempo suficiente para parar la pelota. Nosotros giramos hacia el lado del banco de ellos y le pedimos que paren el balón. Al gesto mío, el asistente de ellos me responde mal. Y yo ahí, desafortunadamente, lo tomo de otra manera y lo empiezo a tomar personal.

Y de ahí en adelante, incluso en el video y desafortunadamente y a pesar de mi mal vocabulario, por el que reitero mis disculpas, va directamente dirigido al hombre que no tenía pelo. Y de hecho, se entiende claramente que lo…

LCV: Clarísimo.

JCO: Clarísimo. Lo digo porque fue contra él. Contra el técnico, absolutamente nada, pero contra el asistente sí, porque aparte de eso nos siguió provocando, instigando. Y algo que no quedó, afortunadamente para él, porque la cámara no lo sigue, es los insultos de él en español, en español, que obviamente, yo los entiendo claramente. Y por eso yo lo reté y lo insulté. Entonces, nuevamente, mis disculpas, pero eso fue lo que aconteció.

LCV: Profe, el tercer tema que está siendo titulares tiene que ver con el VAR, que es este sistema automático de asistencia arbitral. ¿Qué tal le parece?

JCO: Bueno, a nosotros en el primer juego nos dio buenos resultados, porque recuerde que el primer gol de ellos, que lo cantan a rabiar, porque llevaban 30 y… No, casi 20 minutos sin llegar al arco nuestro contra Portugal, les teníamos el control del juego, la posición, las llegadas.

Estaba casi… incluso yo me atrevería a decir casi dominado por parte nuestra. Ya no solamente controlado, pero dominado, y llega el gol de ellos. Y afortunadamente para nosotros hay esa consulta directa con el árbitro, con la pantalla. Y ellos van, rectifican y efectivamente había varios jugadores de ellos fuera de lugar.

Entonces, me parece… a mí me parece que el fútbol por encima de todo tiene que tener un fair play. Por mi educación tanto en Estados Unidos como en Inglaterra valoro enormemente… Mi educación deportiva quiero decir.

LCV: Profe, cuando usted habla de la selección mexicana y habla de la mística es un tema que le emociona. Incluso viéndolo con atención a los ojos, los ojos se le ponen rojos, como si fuera a llorar. ¿Siente mucho por la selección mexicana?

JCO: Bueno, yo creo que para poder que un grupo sea un grupo, sea un equipo, no un grupo de jugadores aislados, sea un equipo, tiene que tener esos valores; y los valores los tenemos o no los seres humanos. Entonces, valoro mucho, muchísimo, valoro inmensamente que trabajando en un país extranjero nuestros jugadores, los mexicanos, crean en esos valores.

Y que a pesar de ser de culturas o de países diferentes, nos podemos entender en ese aspecto y decir: “Estos son los valores que caracterizan a este equipo: la combatividad, la humildad de la hablamos, la resiliencia, la capacidad de revertir situaciones difíciles como la de Nueva Zelanda, como la ir dos veces por debajo en el marcador contra Portugal y empatar ante una de las mejores selecciones del mundo.

Entonces, me emociona eso, porque cuando se lidera un grupo de hombres, aparte de la confianza, del conocimiento, del respeto, de la confrontación, hay otros valores muy importantes. Y cuando podemos acordar y sustentar una gestión de todos, basada en valores de este nivel moral, yo creo que hay una gran posibilidad de éxito y me emociona eso.

LCV: Profe, vamos a conocerlo un poquito más.

Los que lo observan con atención se dan cuenta que usted anda con una libreta y que anota y que tiene lápices de colores. ¿Por qué?

JCO: ¿Usted tiene su propia libreta?

LCV: Sí, aquí la tengo.

JCO: ¿Y tiene su lapicero? Un gran profesional.

Yo pienso que como me decía mi viejo: “Vale más una memoria, perdón, un lápiz corto, que una memoria larga”. Entonces, prefiero apuntar porque a veces en medio del fragor se olvidan cosas; y de pronto y ya en el juego, como tal, en el entretiempo hay 15 minutos y en el entretiempo los manejamos.

Llegan los jugadores y hay cinco minutos máximo para que… eh… expongan, se liberen de frustraciones, de discusiones, de punto de vista controversial, para que se hidraten. Después yo hablo del cinco al diez; cinco minutos puntuales. Estos son los puntos coyunturales del juego, en azul, lo menos relevante en rojo, lo más relevante, no lo más importante, lo más importante, porque si jugamos contra Portugal, lo más relevante son las transiciones de defensa ataque, pero si jugamos contra Nueva Zelanda, lo más relevante son las pelotas diagonal cruzadas; son dos cosas muy diferentes. Entonces, voy puntual: “Al minuto este pasó esto y lo defendimos así correcta o incorrectamente; la solución a esto es esta”. Y los últimos cinco minutos ya son para nuevamente entrar en calor, entonces hay que ser puntual. Y me ayuda mucho el apuntar.

Ahora, no apunto frases largas de… en el minuto 13 el jugador “x” no presionó o el jugador “x” sí presionó, orientó el juego a pierna inhábil del defensor, la pelota vino recta, no vino diagonal, la defendimos mejor, no.

Tengo… sobre los años, ya he creado mi propio, mis propios, mi propio lenguaje, signos. Entonces, por ejemplo, sé que si es así, una flecha de esta naturaleza es un giro hacia adentro.

Sé que si dice que si está la “d”, es en la media luna de las 18 y etc., etc., etc.

LCV: Sobre los objetivos, profe, ¿el objetivo de México es ser campeón en la “Copa Confederaciones”?

JCO: Sí. Nosotros vamos a… fue nuestro objetivo y continúa siendo de darlo todo en cada partido. Y darlo todo, implica planificación, preparación, rotación, el once que inicia, el once que remata. Si logramos ir en un resultado favorable, cómo rematamos. Si por el contrario, vamos en un resultado desfavorable, ¿qué es lo que hay que hacer?

Pero por encima de todo eso está las posibilidades que siempre le dan a uno los jugadores. Aquí hay una idea de juego definida por y a través de las características de los jugadores y las posibilidades que nos dan esas características.

LCV: Es evidente, profe, que usted lleva en el corazón la camiseta mexicana y la selección mexicana, pero como colombiano, ¿le gustaría algún día ser técnico de la selección Colombia?

JCO: Obviamente que uno en la vida se prepara y no sabe realmente dónde va a terminar, ¿no? Entonces, recuerdo lo de la ida a Liverpool, recuerdo, antes de eso, los años de universidad, recuerdo el seguir preparándome, adquiriendo conocimiento. Hace dos meses estuve en España viendo al Sevilla de San Paolo y de Juanma. Siempre lo hice, lo he hecho y seguiré haciendo con la posibilidad de ser el mejor profesional posible y el mejor ser humano posible.

¿Hasta dónde me lleven esas posibilidades? No sé. Ahora, como Colombiano, obviamente que no solamente es un sueño, porque lo fue desde el 2006, cuando llegué a dirigir a “Millonario”. Siempre pensé algún día ojalá que el Creador, que la Divina Providencia me dé esa posibilidad. Ahora, creo que ya no es un sueño, es un objetivo.

Ahora, de las cosas que más me da placer a mí en la vida es ver la evolución de los jugadores-seres humanos a los que les damos la oportunidad.

Entonces, aquí estamos viendo eso, como en algún momento lo vimos en “Nacional” con jugadores como Alexis, como Farid, como Orlando y muchos otros, ahora lo estamos viendo acá con Néstor, con Irvin, con Jurgen; me refiero a los que todavía no han ido a Europa, porque los que están, pues, mérito propio y muy bueno por ellos, pero también hemos visto la evolución de, por ejemplo, de Héctor Moreno. Ya no es un zaguero central zurdo, como hay muy pocos, y no para jugar, sin restarle mérito, en Holanda; ahora ya lo llaman de Italia. Entonces, vemos el progreso de todos. Y a mí me gustaría ver el fruto de todo esto, de las rotaciones, de los diferentes juegos amistosos y todo.

Ahora, entre una y otra, en este momento vamos y doy la vida por… por la selección mexicana, por mis jugadores, perdón, nuestros jugadores, por la manera cómo tratamos de ganar y obviamente que a futuro; y ojalá algún día tengan la posibilidad con la nuestra.

