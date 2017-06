Jugadoras de la Selección mexicana fueron atacadas por revelar homosexualidad

Fue justo hace un año cuando las jugadoras de la Selección mexicana Bianca Sierra y Stephany Mayor confesaron que tenían una relación amorosa, por lo cual recibieron ataques homofóbicos a través de sus redes sociales.

Todo ocurrió cuando Sierra, jugadora de 23 años de edad, publicó en su cuenta de Twitter una fotografía con Mayor, con la leyenda “mi mundo”, por lo que los usuarios de dicha red social comenzaron a insultarlas y a tacharlas de ‘machorras’.

Asimismo, ambas jugadoras fueron excluidas de la Selección nacional que en ese entonces estaba a cargo de Leonardo Cuéllar, cuando en el llamado para el Torneo Preolímpico Femenino de la Concacaf 2016 no aparecieron, tampoco lo hicieron en ningún otro encuentro en la era Cuéllar.

Tuvo que pasar casi un año para que Stephany fuera convocada de nuevo, ya bajo el mando de Roberto Medina, quien la llamó para el partido ante Venezuela y la jugadora firmó gol en el triunfo del Tricolor.

Es hasta ahora cuando ambas futbolistas vuelven a ser convocadas para el encuentro ante Suecia.

I love doing life with you 💗 @StefMayor pic.twitter.com/TugO16ruWx

Miss my boo! Can't wait to see youuu #countingdownthedays #miflaquita #teamo @StefMayor ❤ pic.twitter.com/Mzoy0XW67l

— Bianca Sierra (@Bfromthe_BAYY) December 19, 2016