Pitcher mexicano Roberto Osuna sufre problemas mentales

El beisbolista mexicano de los Azulejos de Toronto, Roberto Osuna reveló que atraviesa algunos problemas mentales que no le han permitido concentrarse de lleno en su carrera con el equipo de las Grandes Ligas.

Todo iba muy bien al llegar a 75 salvamentos siendo el más joven en conseguirlo, sin embargo ha perdido fuerza dentro del roster del manager del equipo, John Gibbon, quien no lo consideró a partir del juego del viernes y se desconoce cuánto tiempo estará apartado del diamante.

“No soy yo mismo ahora mismo, no sé cómo explicarlo, estoy un poco perdido en este momento. Cuando no estoy en el campo, me siento extraño y un poco perdido. Me siento muy bien físicamente, es más mental, no sé cómo explicarlo, solo me siento ansioso”, indicó Osuna en declaraciones recogidas por Mediotiempo.