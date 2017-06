La WWE y Triple H felicitan a Boca Juniors

Boca Juniors celebró este domingo la obtención del título de la Liga argentina y de paso fue felicitado por la WWE y Triple H.

El equipo xeneize derrotó 2-1 al Unión de Santa Fe en el estadio La Bombonera su título local número 32 y el 66 en total (nacionales o internacionales, entre amateurismo y profesionalismo).

La WWE fue la primera en felicitar al equipo argentino en Twitter. “Felicidades al #Boca y a toda la afición xeneize por el título! #OtraEstrellaBoca #WWEChamp”, fue el mensaje publicado en su cuenta en español.

Después lo hizo el director de operaciones de la empresa, Paul Michael Lévesque mejor conocido como Triple H: “Felicidades Boca Juniors. Pelearon ganaron… ahora es tiempo de celebrar como un campeón de la WWE”.

Congrats @BocaJrsOficial…You've fought and won…now it's time to celebrate like a #WWEChamp!#OtraEstrellaBoca https://t.co/7QPvQgxyca

— Triple H (@TripleH) June 25, 2017