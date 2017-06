Roberto Osuna olvida problemas de ansiedad y sella victoria de Azulejos

De vuelta a la lomita, Roberto Osuna se sintió mejor al hacer lo que le gusta.

El relevista mexicano ponchó a tres en una novena entrada en blanco por los Azulejos, un día después de revelar que lidia con problemas de ansiedad, y Toronto evitó la barrida al vencer 8-2 a los Reales de Kansas City.

“Me sentí un poquito mejor. Estoy listo para trabajar contra esto (la ansiedad) y sentirme bien”, dijo Osuna.

Osuna no enfrentó una situación de salvamento el viernes y el bullpen de los Azulejos dejó escapar una victoria. El sábado, el mexicano de 22 años señaló que se hallaba mentalmente indispuesto y sentía ansiedad.

Osuna recibió un cúmulo de frases de aliento en las redes sociales.

“No he leído, pero sí he escuchado. Ahorita tengo muchas cosas en la cabeza”, señaló Osuna. “Aprecio mucho el apoyo que todos me han dado”.

“Trato de hacer los doctores me dicen, seguir las instrucciones de ellos y poner siempre lo mejor de mí”, añadió.

Osuna indicó que salir a lanzar es su “distracción”.

“Es hacer lo que me gusta. Lo disfruto y trato de pasarla bien. Por un momento me olvidé de todo lo que tenía en la cabeza”, afirmó.

Osuna, quien suma 19 rescates en la temporada, entró a lanzar en una situación en la que no había posibilidad de un salvamento. Permitió un sencillo en el cuadro interior y sacó los últimos tres outs.

“Si se produce un momento o día en el que él no se siente en condiciones, no los hará saber”, dijo el manager de los Azulejos John Gibbons. “Pero eso es algo personal. Ustedes deben respetar eso”.

JOSÉ BAUTISTA EN PLAN GRANDE

El dominicano José Bautista pegó un cuadrangular y produjo cuatro carreras, su mayor cantidad de la temporada, y su compatriota Francisco Liriano llegó a las 100 victorias en su carrera.

Bautista conectó un profundo jonrón de dos carreras que empató la pizarra en la quinta entrada. Negoció una base por bolas con casa llena en un sexto episodio de cinco anotaciones y con un sencillo en la séptima remolcó la carrera de Kevin Pillar, que bateó tres hits.

Tras el último out, Bautista celebró la victoria con un bailecito con Osuna.

“Confíamos que puede seguir saliendo (a lanzar) cuando lo necesitamos”, señaló Bautista. “Es alentador el que solo salga a lanzar y que lo haga bien”.

Liriano (4-3) recibió dos carreras y seis hits al lanzar hasta la séptima entrada. El zurdo dominicano mejoró su foja a 100-95 en 12 temporadas con Toronto, Minnesota, los Medias Blancas y Pittsburgh.

El relevista Scott Alexander (0-2) cargó con la derrota.

Por los Azulejos, el dominicano Bautista de 5-2 con dos anotadas y cuatro carreras impulsadas. El cubano Kendrys Morales de 5-0 con empujada.

Por los Reales, los dominicanos Jorge Bonifacio de 4-2 con dos anotadas y una remolcada, y Ramón Torres de 4-1. Los venezolanos Alcides Escobar y Salvador Pérez, ambos de 4-1.

