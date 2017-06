Asesinan a hermano de Julio César Chávez

Es increíble esto acaban de asaltar a mi tío borrego y como no quiso darles el dinero lo mataron es increíble cómo la gente le puede quitar la vida a alguien que tiene hijos y madre esposa sin saber el dolor y dańo que provocarán así de fácil no lo puedo creer espero y se haga justicia @chuyvaldesp @quirino_ordaz 💔💔💔

A post shared by Omar Alonso Chavez Carrasco (@omarchavezzbu) on Jun 25, 2017 at 10:18pm PDT