Julio César Chávez asegura que muerte de su hermano no quedará impune

Julio César Chávez asegura que el crimen del que fue víctima su hermano, Rafael Chávez González, no quedará impune y que se hará justicia.

Durante el velorio de Rafael, quien fue asesinado el pasado domingo durante un asalto en su casa en Culiacán Sinaloa, declaró que no sabe quiénes fueron los que mataron a su hermano pero que darán con ellos.

·Está todo muy avanzado y no va a quedar impune, se los juro y se los prometo. Se ha venido una inseguridad no sólo en Culiacán sino en toda la República Mexicana y creo que debemos unirnos todos los mexicanos para denunciar, apoyarnos los unos a los otros, parece que no hay gobierno, y cada vez el aumento de asesinatos y levantamientos va en aumento, ahorita fue mi hermano, a lo mejor mañana soy yo”, declaró el ex boxeador al portal Línea Directa.

De igual forma expresó su indignación y dio a conocer que a él lo han amenazado de secuestro y las autoridades locales no han hecho nada. “Estoy muy indignado, muy enojado porque recibí una amenaza de secuestro y le he pedido a las autoridades de Tijuana que me apoyen y se han hecho pendejos, y no sé qué están esperando porque me comunicaron del FBI de Estados Unidos que me querían secuestrar a mí y a mi hija cambie´n. Le informé al Gobierno de Baja California, al director de la Policía Municipal y todos se han hecho pendejos, yo creo que están esperando que me pase algo para actuar”, comentó.

Pese a la tragedia que lo aqueja y a las amenazas, el ‘César del boxeo’ afirma que no cambiará de residencia porque toda su vida ha vivido en Culiacán.

Por último reiteró que la muerte de su hermano no quedará impune. “Yo les prometo que esto no va a quedar impune, es más no lo juro, chingo mi madre”, agregó.