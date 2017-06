VIDEO: Peleadora de UFC defecó en pleno combate

La función de UFC Fight Night en Oklahoma City fue todo un éxito, pero también una de sus participantes vivió un momento embarazoso, se trata de Justine Kish quien ¡se hizo del baño en pleno combate!

Kish enfrentó a Felice Herrig en la llamada “Main Card” y en el tercer asalto, mientras trataba de zafarse de una estrangulación, no se pudo controlar y manchó el octágono con heces fecales.

Tras decretarse la victoria de Herrig por decisión unánime, Kish bromeó con lo sucedido en su cuenta de twitter.

I am a warrior, and I will never quit #ShitHappens haha be back soon.

— Justine Kish (@JustineKish) June 26, 2017