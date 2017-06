“Estoy agradecido con Cristiano Ronaldo”: Kevin Roldán

Con tan sólo 23 años Kevin Roldán ha robado el corazón de miles de fanáticos con su música, y en México no es la excepción, el próximo 22, 25 y 26 de agosto se presentará con su gira “The New King Tour 2017”, en las ciudades de Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara, respectivamente.

El originario de Cali, Colombia se dijo enamorado de las mujeres mexicanas y la amabilidad que impera en México por eso, por primera vez se encuentra de gira previo a su presentación, la cual también ha aprovechado para promocionar su último sencillo “Me gustas”.

Vimos tu llegada a México, ¿te esperabas ese recibimiento?

-“No, la verdad que no. No publiqué en ninguna parte lo de mi llegada, pero los fanáticos siempre averiguan todo. Gracias a Dios fueron varios fanáticos a recibirme, viéndome, escuchándome cantarles.

Sabemos que faltan dos meses para tu concierto en México, ¿emocionado de regresar con tu música?

-Estoy agradecido con Dios por este nuevo sencillo, y bien contento, con muchas ganas de que ya lleguen las fechas para poder compartir con mi gente de México y poder cantarles todas esas canciones que ellos mismos han hecho éxito.

Pláticanos de tu nuevo tema “Me gustas”

-Ya se la saben todos lo fanáticos, yo quiero abrir con ese tema mis shows de la gira y poder cantar con mis fanáticos.

Sabemos que los remixs son lo de hoy, y aunque es muy pronto, ¿tienes pensado sacar el de “Me gustas”?

-No quiero hacer sólo uno remix sino dos, un remix latino y otro anglo. De los latinos quizá con alguno de mis compatriotas ya sea Maluma, J Balvin o también estamos pensando en Nicky Jam o Daddy Yankee.

Hace un par de años fuiste invitado a la fiesta de cumpleaños de Cristiano Ronaldo y terminó en polémica, ¿hoy cómo es tu relación con el futbolista?

Bueno, a él le agradezco porque eso fue algo que le ayudó a mi carrera, pero no fue como una polémica simplemente hay prensa amarillenta y hay prensa buena, entonces la prensa que habló mal era prensa amarillista.

¿Sueñas con un Grammy?

Claro, es uno de mi sueño más grandes, poder lograr obtener un grammy, yo sé que con la ayuda de Dios, mi trabajo y con esos fanáticos que tengo se va a lograr.

¿A tus 23 años la fama no te ha hecho perder el suelo?

-No pues si tengo momentos de locura como cualquier joven, pero no he perdido ese polo a tierra que es tener lo pies bien puestos en el lugar que es.

¿Qué opinas de México?

Me gustan mucho las mujeres, la música, la comida, me gusta todo de México, la gente sobre todo la amabilidad aquí la gente es muy amable.

Te acaba de hacer un tatuaje y dicen que se vuelve vicio, ya tienes en mente algún otro diseño, ¿cuantos tienes?

-Tengo todo el brazo derecho tatuado, tengo en las costillas, uno en el cuello, otro en la espalda y el último en el vientre, es como una adicción, pero no es que quiera tener demasiados tatuajes, creo que ya estoy contento con los que tengo ahora.

– Qué prefieres reggaetón o trap?

Los dos. Los dos me gustan yo crece o que la base y las raíces están en el reggaetón. Pero yo me quedo con el reggaetón

-Qué le enoja a Kevin Roldan?

Me enoja la gente hipócrita, pero no tengo muchas cosas que me enojan, por que trato de vivir mi vida feliz, trato de verle el lado positivo a las cosas.

Siempre leyéndolos, que me dirías si me ves en persona? A post shared by Kevin Roldan KR ♛🤴🏼 (@kevinroldankr) on Jun 26, 2017 at 10:34am PDT

TAMBIÉN PUEDES VER: