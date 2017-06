Carlos Sánchez está enfocado en Rayados y espera volver a su nivel

El jugador uruguayo, Carlos Sánchez, espera volver al nivel futbolístico que mostró a su llegada a los Rayados,

“En lo personal uno no se sentía bien, por que las cosas no salía en lo colectivo. Tengo muchas ganas e ilusión de mejorar más que nada como el primer torneo, que me sentí a gusto, que estaba bien y salía todo bien”, dijo.

Adelantó que se sienten en deuda por no lograr los objetivos el torneo pasado.

“Todos nos debemos siempre un plus y esperemos que este torneo sea beneficioso para todos y lograr grandes objetivos, sabemos que estamos en deuda de conseguir cosas importantes”, declaró.

Tras los rumores de su salida, Pato reafirmó su compromiso con los albiazules.

“El club nunca me comunicó nada, uno quería seguir (en Rayados) y más que nada demostrar otra imagen de lo que venía demostrando, uno está al cien por ciento en el club”, comentó.