Serena Williams sorprende desnuda en portada de revista

Serena Williams, alejada temporalmente del tenis por su embarazo, posó desnuda para la portada de agosto de la revista Vanity Fair.

La revista presentó el martes la portada, en que la estrella del tenis cubre sus senos con un brazo y aparece de perfil, lo que resalta su vientre.

Williams es novia de Alexis Olhanian, cofundador del sitio de compartición de enlaces y noticias Reddit, y anunció su embarazo en abril. La revista informó que la pareja contraerá matrimonio en el último trimestre de este año, tras el nacimiento del bebé.

Entrevistada por la publicación, Williams dice que se realizó la prueba de embarazo dos veces, y relata que su corazón “se detuvo” cuando ésta dio positiva, justo antes de que comenzara el Abierto de Australia. La estadounidense decidió disputar ese torneo y lo ganó.

La portada de la revista se dio a conocer en el mismo día en que el tenista retirado John McEnroe se negó a disculparse por los comentarios que hizo un día antes a la radio pública estadounidense NPR. McEnroe dijo que ninguna mujer ha jugado al tenis como Williams en la historia.

Pero cuando se le preguntó si Williams era la mejor de la historia sin distinciones de género, el antiguo chico malo del tenis aseveró que, en ese caso, “sería como la 700 del mundo”.

En su cuenta de Twitter, Williams respondió el lunes a los comentarios.

“Querido John, te adoro y respeto, pero por favor, por favor, no me incluyas en tus declaraciones que no están basadas en hechos objetivos”, señaló Williams.