VIDEO: Jugadora de softbol se ofrece como recambio de Tom Brady

En caso de que los New England Patriots estén buscando un recambio para su estrella Tom Brady, no hay duda de que una jugadora de softbal de la Universidad de Maine podría ser una clara opción.

Se trata de Alyssa Derrick, quien mostró sus habilidades lanzando un ovoide en un tweet en el que etiquetó al Campeón de la NFL. “Patriotas por si Brady necesita un respaldo, aquí estoy”, escribió la universitaria junto a la grabación en la que se observa la fuerza que tiene en sus brazos.

@Patriots just in case Brady needs a backup, I'm here pic.twitter.com/rE5yaWVhPq

— Alyssa (@a_derrick14) June 20, 2017