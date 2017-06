¡Ejemplar! Profesor aficionado de River felicita a sus alumnos seguidores de Boca

En Neuquén, un maestro de sexto grado hincha de #River sorprendió a todos sus alumnos fanáticos de #Boca al pegarles este cartelito en sus carpetas. "La idea es promover la no violencia. El fútbol es para disfrutarlo", expresó Toto González, el profe. No todo está perdido 👏🏻👏🏻👏🏻

