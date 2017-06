Hijo del Santo aplaza su retiro por la motivación que le ha dado Santo Jr.

La llegada de Santo Jr. al mundo de la lucha libre ha motivado al Hijo del Santo, quien, al menos por este 2017, descartó el retiro, pues aún quiere demostrar su calidad sobre el cuadrilátero.

Una lesión en la médula espinal lo dejó fuera de actividad casi dos años y pensó en decir adiós al mundo de la lucha libre, pero hoy luce contento, satisfecho con su labor y feliz sobre el ring, como lo demostró el pasado fin de semana con tres funciones en Inglaterra.

“Con la llegada de Santo Jr. parece que me inyectaron una vitamina al 100, me puse a entrenar, a echarle ganas, me siento bien físicamente, por lo menos este año no hay adiós, ya veremos el próximo”, dijo en entrevista con Notimex.

Comentó que tras la lesión hubo momentos en los que reinó el pesimismo, pero luego de hablar con dos doctores que le recomendaron dar tiempo a la recuperación de su cuerpo “me dieron muchos ánimos”, lo que se juntó con la presentación del continuador de la leyenda.

ESPERA CONCRETAR UNA FUNCIÓN EN EL ZÓCALO CAPITALINO

Por otra parte, comentó que los festejos por los 100 años de Rodolfo Guzmán Huerta, quien diera vida a El Santo, seguirán este año y podrían extenderse hasta el 23 de septiembre de 2018, en espera de concretar un museo y una función en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Queremos hacer los 100 años lo que resta de este 2017, el 23 de septiembre sería el cumpleaños 100 de mi papá y lo queremos extender si es necesario hasta septiembre de 2018, tenemos tiempo”, comentó.

“Ando inquieto con lo del museo, quizá el gobierno de Hidalgo dé ese apoyo, en Puebla me están dando la oportunidad de hacer unas exposiciones, de hacer algo para El Santo”, añadió.

Lo que dejó en claro es que se trabaja en una exposición de 100 fotografías del “Enmascarado de plata” para exponerlas en las rejas de Chapultepec, la cual podría inaugurarse en dos semanas, y también en la función del Zócalo.

Finalmente, comentó que durante su visita a Inglaterra y de exitosas funciones, una en Manchester y dos en Londres, aprovechó para visitar el edificio que se incendió el pasado 14 de junio en el barrio de North Kesington, donde hubo más de 79 muertos y desaparecidos.

“Nos acercamos (con Santo Jr.), había muchas flores, ofrendas, veladoras, dejamos unas flores, pedimos por su descanso, aunque no sean tus paisanos son seres humanos, no importa el país, la raza, el color”.

Agregó: “lo que te pega fuerte es saber que son seres humanos, veía la torre totalmente quemada y el sentimiento es de tristeza, piensas en la gente, lo que sufrieron”.

