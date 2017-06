VIDEO: Jugador de la MLB realiza impresionante atrapada

Vaya momento el que se vivió durante el partido entre los Astros de Houston y los Atléticos de Oakland cuando el jardinero de los Astros George Springer, realizó increíble atrapada, misma que ha sido considerada como una de las mejores del año en la MLB.

En la grabación se puede observar como Springer vuela de forma espectacular y roba un extra base.

Sin embargo, a pesar de la actuación de Springer los de Oakland vencieron 6-4 a los Astros de Houston, sumando de esta forma su cuarto triunfo en fila.

Just another day in the life of George Springer. pic.twitter.com/oCOkMk6SUV

