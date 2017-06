"La muerte de mi hermano no se va a quedar así": JC Chávez

El ex campeón mundial de box en tres diferentes pesos, Julio César Chávez González, reveló que el asesinato de su hermano Rafael, conocido como “El Borrego”, se va a esclarecer muy pronto.

Dio a conocer, en una breve entrevista, con Línea Directa que la tarde del lunes pasado tuvo contacto con el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, quien se puso a sus órdenes y está en el mismo canal, por lo que espera que sea resuelto el caso.

Chávez González dijo que no puede revelar todo el contenido del contacto que tuvo con el mandatario estatal, puesto que forman parte de las investigaciones que se abrieron, con relación al asesinato de Rafael Chávez, registrado la noche del domingo pasado en su propio hogar.

“Esos malditos asaltantes o secuestradores hay que erradicar con ellos”.

El ex pugilista declaró que no puede estar declarando, puesto que puede echar a perder todo, porque se encuentra enojado, frustrado y “encabronado”. Señaló que es un momento difícil para su madre, la señora Isabel, por su edad y la forma como asesinaron a su hermano, es algo que no puede pasar desapercibido.

El ex tricampeón mundial de box volvió a citar que es necesaria la unión de todos los sinaloenses “para que esta ola de violencia se pare”. Chávez González, el lunes pasado, afirmó que no va a permitir que el asesinato de su hermano, Rafael Chávez, quede impune, puesto que tienen pistas de los presuntos homicidas. Juró que hará todo lo que está a su alcance para que este caso sea esclarecido y castigado a los que participaron en el asalto al hogar de su hermano y asesinato del mismo.

En tono irritado, con palabras soeces, la leyenda del boxeo mexicano sostuvo que la muerte de su hermano “no se va a quedar así”.