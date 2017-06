A un mes del título, el plantel de Chivas quiere más

Un mes ha pasado desde que Carlos Salcido levantó la copa. El título de Liga número 12 en la historia de Chivas llegó el 28 de mayo y hoy, en plena pretemporada, el plantel del Rebaño Sagrado asegura que no se conforma. Existe hambre de gloria.

El domingo 28 de mayo de 2017 es inolvidable para el Guadalajara. Los goles de Alan Pulido y José Juan “Gallito” Vázquez quedaron marcados para siempre. La victoria por 2-1 sobre Tigres significó el campeonato. Pero ahora, desde Cancún, los rojiblancos aseguran que van por más.

“Lo más importante es que este equipo se ha convertido en uno ganador, que realmente es protagonista. Tengo fe y esperanza en que seguirá así de cara a lo que viene. Todos tenemos muchos deseos de continuar sumando éxitos importantes. Les hemos incorporado un ADN ganador a todos nuestros jugadores”, explicó Matías Almeyda, el técnico que le ha cambiado la cara al Guadalajara.

El anhelo no es sólo suyo. Ha logrado contagiar al plantel de esa ambición para seguir en los primeros planos. “Creo que es muy fácil enfocarnos en alcanzar lo máximo de nueva cuenta. No es pensar que ya fuimos campeones y hasta ahí. Tenemos una excelente camada de jugadores. Es el momento de no relajarse para pensar en lograr muchas más cosas. Es el primer escalón hacia arriba para que nos acostumbremos a conquistar títulos”, afirmó, por su parte, el capitán Carlos Salcido.

Y así, cada uno de los integrantes del plantel. Ángel Zaldívar coincide: “Este es el inicio en busca de conseguir más cosas. Chivas ya alcanzó las metas más grandes y ahí nos queremos mantener. Sabemos que no será fácil, pero trabajamos a tope para continuar por ese camino ganador. Estamos muy motivados y con la mentalidad de seguir triunfando”.

Sin conformismo

A un mes del título, los jugadores de Chivas descartan caer en el conformismo. Tras el campeonato número 12, la aspiración no muere. Al contrario: crece. El plantel desea mantener al Guadalajara como un protagonista para el próximo Torneo Apertura 2017.

“Estamos muy contentos por haber cumplido todos los objetivos que teníamos el torneo pasado. Lo disfrutamos mucho en su momento, pero sabemos que ya estamos en una etapa nueva. Desde la pretemporada uno busca alcanzar sus metas. Tenemos más sueños, vienen competencias importantes y estamos pensando en ganarlas de nueva cuenta”, aseguró Carlos Fierro.

Por su parte, el lateral derecho, Jesús “Chapo” Sánchez sentenció: “Fue algo que disfrutamos enormemente, pero sabemos que ya pasó. Ahora pensamos en el próximo torneo, en el que queremos defender el título. Deseamos conseguir muchos más objetivos. Estamos centrados en seguir con esa inercia ganadora”.

Y finalmente, el lateral por el otro costado, Edwin “Aris” Hernández, concluyó: “Nosotros mismos nos pusimos la vara muy alta porque hicimos muy bien las cosas el certamen pasado. Obtuvimos el premio a todo ese esfuerzo. Nos hacía falta ponerle esa cereza al pastel por cómo ha levantado el equipo desde que llegó Matías. Esta nueva etapa la vivimos con mucha ilusión de hacer grandes cosas, queremos que Chivas levante más trofeos”.