Jesús Zavala está ansioso de regresar a la cancha

Luego de estar un año fuera de la cancha, Jesús Zavala ya está listo para volver a defender los colores de Rayados.

“(Estoy) Bien, muy contento, fue un año muy difícil para mí en lo futbolístico por las lesiones que pasaron, pero ya ansioso de regresar al cien con el equipo”.

“Me ha tocado hacer una buena pretemporada, los trabajos con el equipo han sido muy buenos, tengo esa ilusión, esa mentalidad de regresar al 100% y de ganarme un lugar en el puesto titular”, comentó.

El Flaco se perdió dos torneos con el Monterrey, luego de haber sido operado en dos ocasiones de la rodilla derecha.

Durante las semifinales del Clausura 2016, Zavala dejó la cancha del BBVA en el partido contra el América, esa fue su última aparición en un partido.

Comentó que este tiempo le sirvió para hacerse más fuerte mentalmente, por lo que verán a otro Jesús Zavala dentro de la cancha.

“Me hice más fuerte en lo mental para salir de las lesiones. Ahora me siento más maduro, más comprometido, siento como si fuera a debutar otra vez, tengo la ilusión de regresar a la cancha y espero sea de la mejor manera”, dijo.

El mediocampista espera que para la gira en Estados Unidos que comienza este fin de semana, ya pueda estar al cien por ciento físicamente.

“He hecho la mayoría de los trabajos con el equipo, hay trabajos que todavía son un poquito diferenciados, yo espero, en la gira de Estados Unidos, hacer el trabajo completo.

“La verdad me he sentido bien en lo físico, en lo técnico, siempre he estado trabajando, ahora en las vacaciones me quedé trabajando con los profes, no tuve vacaciones. Quería llegar bien a la pretemporada”, agregó.

Zavala regresará con ilusiones renovadas, por lo que su deseo es volver a estar en instancias finales en busca de un campeonato.

“Me tocó un año ser aficionado, es complicado, ahora me toca regresar con el equipo al 100%, tienes esa ilusión de buscar el campeonato. Yo siento los colores y la verdad que duele que en los últimos años no hemos logrado un campeonato”, finalizó.

