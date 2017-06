Aficionado se casa ¡con un casco de Delfines puesto!

Si crees que eres una gran fanático de los Delfines de Miami, esta historia te dejará un poco mal parado.

En Londres, un hombre llamado Lee, se casó ¡con un casco de los Dolphins puesto! Y lo mejor de todo es que su esposa ¡lo aceptó!

De hecho fue ella quien le hizo el regalo a su amado y además permitió que su corbata y pañuelo fuera de color verde agua del conjunto de Miami.

Su pastel también tenía los colores de los Delfines y n la punta unas figuras de novias y él también lleva un caso puesto.

You know you have found the one when she buys you a @MiamiDolphins helmet to wear at your wedding so you match your cake topper. pic.twitter.com/9iP7ZhVAhx

— Lee (@LeeToplanding) June 25, 2017