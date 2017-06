¡Revive la polémica! ¿Por qué le dicen 'Ratones Verdes' al Tri?

El ex futbolista Carlos Albert estalló en un programa en vivo al escuchar el término ‘Ratones verdes’ apodo que se le puso a la Selección mexicana de la que él formó parte, por lo que la polémica revivió y aquí te explicamos el verdadero origen del término.

Manuel Seyde, un periodista de la “vieja escuela” fue quien bautizó a la Selección mexicana como ‘Ratones Verdes’ en el marco del Mundial de Inglaterra 66. El periodista se caracterizó por su punzante crítica y estilo sarcástico.

A pesar de sus textos viscerales, dicen que era muy analítico y un gran lector, lo que le permitía hacer análisis muy completos sobre el desempeño de los equipos mexicanos.

El apodo de ‘Ratones Verdes’ se consolidó en la década del 70, cuando México fracasó en el Premundial de Haití, lo que le impidió llegar a la Copa del Mundo de Alemania 74.

México había vencido 8-0 a Antillas Holandesas, por lo que Seyde escribió con ironía que “hasta en ratones hay clases”, pero los futbolistas se enfiestaron y llegaron en malas condiciones al partido contra Trinidad y Tobago, equipo que los despachó 4-0.

“Ojalá y a Trinidad-Tobago le debamos, en un futuro inmediato, la regeneración de nuestro futbol ahora en manos comerciales, en donde la mentira para llevar gente a las taquillas es todo el sistema desarrollado a fin de inflar ídolos cuya consistencia, anoche lo contemplamos, no soporta el embate de un equipo como Trinidad-Tobago, que es rudimentario pero pundonoroso y que echaron toda la carne al asador mientras los ratoncitos, medrosos, se reducían a mirar como los morenos se llevaban la píldora”, escribió Seyde en Temas del día, la columna que publicó durante décadas en Excélsior.

Lamentablemente, la selección mexicana no se regeneró tras el fracaso y siguió acumulando malos resultados: último lugar en Argentina 78, no pasó al Mundial del 82, y un largo etc.

Aunque México y sus equipos con límite de edad han obtenido algunos buenos resultados desde la década del 90, se mantuvo el espíritu del fallecido Seyde y sus Ratones Verdes, cuyas actuaciones no han estado a la altura de su explotación comercial.

