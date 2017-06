¡Se calientan! “Osorio no conoce al mexicano y tú (Faitelson) no entiendes ni un carajo”: Jorge Ramos

Mario Carrillo y Jorge Ramos asegura que el entrenador del Tricolor no conoce al futbolista mexicano, postura que no apoya David Faitelson, durante el análisis que terminó calientito entre los comentaristas de ESPN.

Ramos apoyó la idea de Carrillo pues asegura que Osorio no conoce a los mexicanos

“Hay que conocer, hay que entender inclusive pasar por la parte culinaria, musical. Osorio se ha abierto a eso o está encerrado en su idea técnico-táctica”, reacción que

“El que no entiende un carajo de esto eres tú (Faitelson). Por que cuando tu no reconoces los estilos de vida de un futbolista, no conoces los estilos de vida, no puedes pedir. Un individuo que llega a mi país y no entiende cómo siente el uruguayos esto me muestra a mí tu llanura de análisis”.

Faitelson saca de sus casillas a Jorge Ramos: “Osorio no conoce al mexicano y tú (Faitelson) no entiendes ni un carajo”

A partir del minuto 10:23, comienza el candente análisis entre Carrillo, Ramos y Faitelson.