VIDEO: 'Todos los que llaman ratones verdes al Tri de mi época son unos pend…': Albert

El término ‘ratones verdes’ con el que se bautizó hace muchos años a la Selección mexicana volvió a causar polémica en pleno programa en vivo, cuando Carlos Albert estalló contra su compañero Enrique Von Beas por utilizar dicho término.

El término ‘ratones verde’ surgió en el marco del Mundial de Inglaterra 66, selección nacional de la que el ex futbolista era parte, por lo que arremetió contra su compañero durante el programa Reacción en Cadena por utilizar dicho termino e incluso lo llamó ‘pendejo’.

“No puedes tú como profesional ignorar esa parte e insultar a la ‘Tota’ Carvajal, tú lo estás utilizando (el término ratones verdes)”, le reclamó el ahora comentarista a Von Beas quien se mostró sorprendido por tal reacción.

Al asegurar que él no había bautizado a aquel Tri así, empeoró la furia de Carlos Albert: “Pues todos lo que lo usaron son unos pendejos, incluido tú en este momento, perdóname, yo fui parte de esa selección y no te dejo que me digas ratón. Yo me rompí la madre por la Selección. Tengo una medalla de Oro y no permito que me digas ratón, me rompí la madre como profesional”.

Es así que el ex jugador de la Selección mexicana explotó contra su compañero por analizar, a su consideración, la historia del Tri sin fundamentos, esto de cara al partido que disputará el conjunto azteca esta tarde ante Alemania, en la Semifinal de la Copa Confederaciones.