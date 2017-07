Coaching del Tri publica polémico tuit y afición le da con todo

El coaching de la Selección mexicana salió del ‘anonimato’ para desatar la polémica en redes sociales al criticar las quejas de los aficionados del Tri tras la eliminación en la Confederaciones.

Fue en Twitter donde Imanol Ibarrondo publicó un mensaje en el que decía lamentar el enojo y el sufrimiento de la gente por el futbol, pues sólo era un juego, y la invitada a que mejorara su propia vida.

Es así que los insultos le comenzaron a llover y borró de inmediato la publicación, no obstante volvió a colgar otro mensaje que volvió a enfurecer a los usuarios.

No borres tuits que comprometan tu trabajo de vendedor de humo, charlatán de oficio. Motivadores y psicólogos, qué grandes impostores!

Y no que "no te tomes la vida tan en serio"?

Mejor ten valor para aguantar las críticas y no borrar twits…🙄

— Dakhma (@michandsom_m) July 1, 2017