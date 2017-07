Mancera descarta al Velódromo como sede para nuevo estadio de Cruz Azul

Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la CDMX, descartó al Velódromo Olímpico como opción para el nuevo estadio Azul.

El mandatario capitalino señaló en una entrevista para el portal La Saga, que el inmueble de la delegación Venustiano Carranza no cuenta con las medidas suficientes para albergar la nueva casa de La Máquina.

“El estadio Azul se está buscando el proyecto, no se va a hacer en el Velódromo. El Velódromo no tiene las medidas oficiales, no se utiliza como velódromo, hay unas canchas de futbol, no está catalogado. En el proyecto original se buscaba que ahí fuera el estadio y construir un velódromo per no se pudo y nosotros no vamos a ir a una confrontación por ese estadio”, mencionó Mancera.

Por otra parte, el Jefe de Gobierno capitalino mencionó que se busca un espacio para que La Máquina construya su nueva casa e Iztapalapa sería una opción.

“Se está buscando un espacio donde la gente lo quiera: estamos cerca de encontrarlo, hay opciones que han planteado en la parte de Iztapalapa, la gente lo está pidiendo”, finalizó.

