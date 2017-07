Felipe Calderón gana carrera de karts en el Autódromo Hermanos Rodríguez

El ex presidente de México, Felipe Calderón nunca a escondido su afición por el automovilismo, pero lo que sí es sorpresa es que haya ganado su primera carrera de karts, este día como parte de las actividades del Grand Prix International.

“Me queda muy bien ganar en algo que me gusta tanto,que es el automovilismo”, señaló Calderón.

El ex mandatario participó en la carrera de celebridades que se desarrolló en un circuito de más de un kilómetro sobre el Foro Sol, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Pese a que durante su ciclo presidencial la Fórmula 1 no llegó, sino hasta hace dos años, Calderón asegura que el automovilismo deportivo ”Es un deporte que puede aportar recursos a nuestro país”, pues no hay competencia automovilística en nuestro país donde no haga acto de presencia.