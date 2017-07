Raúl Jiménez no cierra las puertas a la Premier League

La Copa Confederaciones dejó el fichaje de Hirving Lozano con el PSV y los rumores de que Raúl Jiménez emigre a la Liga Premier y Néstor Araujo a la Bundesliga. Si bien ambos negaron tener noticias concretas sobre ello, tampoco cerraron puertas.

En el caso de Jiménez, la prensa portuguesa especula con una supuesta oferta de 45 millones de euros, de West Ham o Liverpool, si bien el atacante aclaró que hoy lo cierto es que debe reportarse con el Benfica el 22 o 23 de julio después de unas buenas vacaciones.

“Sí leí, vi que había salido eso pero ahorita he estado concentrado en la selección y ahora unas vacaciones y regresando a ver qué pasa”, expresó. “Es una gran Liga pero esperemos lo que sea, no me cierro las puertas a nada, yo sigo ahorita con Benfica”.

El jugador dijo que en caso de seguir con las Águilas, donde aclaró estar a gusto, espera más actividad el próximo año, si bien eso no se lo ganará con decirlo sino demostrándolo en la competencia.

Se habla de una oferta de 45 millones…

“Pero esos 45 millones son para Benfica. No para mí”, aclaró provocando risas entre los periodistas portugueses que lo abordaron tras la derrota mexicana de Copa Confederaciones.

A NÉSTOR LE ENTUSIASMA EMIGRAR

Señalado como un posible nuevo “europeo” porque iría a la Bundesliga, Néstor Araujo aclaró que no le importaría tanto el equipo como la posibilidad de emigrar.

“Me gustaría mucho por el crecimiento futbolístico que tendría en Europa, en el equipo que fuese, pero es un proceso, hay que trabajar mucho y ojalá y se dé la oportunidad”, expresó.

“No sé nada, he estado enfocado acá, no he hablado con mi representante ni con Santos. Al parecer de aquí me voy a la pretemporada con Santos en Estados Unidos, entonces al parecer sigo en Santos”.