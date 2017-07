Alberto el Patrón califica a la WWE como una empresa de perdedores

No es un secreto que actualmente Alberto el Patrón no tiene para nada una buena relación con WWE, incluso no se ha cansado de criticarlos.

Este domingo, después de ganar y unificar el Campeonato de GFW y el de Impact ante Bobby Lashley, el luchador mexicano lanzó un poderoso dardo a la empresa de la familia McMahon.

Una vez terminado el evento, Alberto y Lashley estrecharon las manos y el Patrón aseguró que quería volver a enfrentarlo porque son “verdaderos luchadores y no entretenedores deportivos”, además de hacer referencia a su camino por la lucha libre de diferentes partes del mundo, incluyendo a “esa jodida compañía llena de perdedores”, refiriéndose a WWE.

Desde su salida y los problemas que su novia Paige tiene con la empresa, el Patrón no se ha cansado de manifestar su malestar contra la empresa estadounidense.