Edwin Cardona quería seguir en Rayados y ser campeón

El colombiano Edwin Cardona envió un mensaje a la afición del Monterrey en un video en vivo a través de su cuenta de Instagram.

Cardona reveló que él quería seguir en el equipo, pero que no podría permanecer en un lugar donde no lo quieren.

“La hinchada me quiere, yo la quiero, yo quiero mucho al club pero no puedo estar donde no me quieren”, dijo en la transmisión.

Edwin no entró en plantes del técnico Antonio Mohamed, por lo que fue prestado al Pachuca, pero el colombiano se negó a ir, en espera de ofertas del viejo continente.

A su regreso a la ciudad Cardona se ha mantenido entrenando en El Cerrito con el equipo de la sub 20.

Cardona también comentó que quiere volver a vestir la playera de Rayados y no irse sin darle un campeonato al equipo.

“Quiero darle un título, no me quería ir, quiero volver al Monterrey”, dijo.

Crackdona tuvo que finalizar el video argumentando que debía descansar para presentarse hoy, para seguir sus entrenamientos con la sub 20.

También puedes leer:

Inicia demolición del Estadio Tecnológico