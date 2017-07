El ghanés Clifford Aboagye espera que Atlas lo compre

El futuro es imposible adivinarlo, pero el ghanés Clifford Aboagye tiene claro lo que quiere: que la directiva del Atlas lo compre. Luego de los primeros seis meses en México, aún no sabe si se hará válida la opción de compra. El préstamo del Granada B de España terminará en medio año más. Y el africano se siente bien en este país. Por eso desea continuar.

“Todavía no hay nada, pero falta mucho tiempo y yo trabajaré duro para esperar lo que venga. Claro que me gustaría seguir aquí en Atlas. Me siento muy bien en una preparación que es paso a paso. De verdad que me siento muy bien. Estamos preparando el próximo torneo y creo que el sueño de todos es ganar un campeonato”, explicó este lunes, en las instalaciones de los Rojinegros.

En los primeros seis meses como rojinegro, Aboagye superó las expectativas de todos. Su préstamo por un año fue solicitado con la idea de integrarlo al plantel Sub-20. Se planeaba que ahí su desarrollo fuera paulatino. Sin embargo, se ganó pronto la confianza del técnico José Guadalupe Cruz y ascendió al primer equipo.

“Creo que vine con muchas expectativas y estoy muy contento, satisfecho con la Liga mexicana que es muy competitiva. Aquí hay muchos jugadores con talento y gracias a eso he crecido con lo que he hecho aquí”, concluyó el futbolista africano del Atlas.

Ahora, sólo le queda esperar y hacer un buen torneo durante el Apertura 2017. Clifford Aboagye ha convencido a la directiva. También ha sabido ganarse el cariño de los aficionados. Por eso, parece probable que, en caso de tener otro buen semestre, la directiva haga válida la opción de compra.