"Lo más importante es haber dejado huella": Adolfo Bautista

Apenas el sábado, Adolfo Bautista se despidió del balompié con un partido-homenaje en el Estadio Jalisco. Ahora, es tiempo de hacer el recuento. De voltear la mirada al pasado para hacer un recorrido por su trayectoria. Y así se llega a la conclusión: Bautista siente que dejó huella.

Adolfo se sincera con Publimetro. Recuerda los episodios felices, pero también los amargos. Habla sin reparo alguno del promotor José Sámano, a quien acusa de robarle en su carrera; también de su nula afición al alcohol, que contrario a lo que pudiera pensarse, le ocasionó problemas en el futbol; reconoce lo mucho que le dolió salir de Chivas y lo nervios con que vivió, desde afuera, el último título rojiblanco.

Al llegar al final, se mira hacia atrás, ¿cuando tú ves lo hecho en el futbol, con qué te quedas?

– Con momentos importantes. Disfruté lo que más amé en el futbol, que era pisar una cancha y el poder quedar campeón. Lo más importante es haber dejado huella y haber hecho amigos en esta carrera tan bonita.

Para muchos eres un futbolista diferente, ¿cuál crees que sea el mayor legado que dejas?

– Sí fui un jugador diferente, pero lo principal: honesto, entregado al 100% a la profesión, 100% profesional. Respeto a todos los compañeros, pero pienso que el hecho de no fumar, no tomar y ser 100% profesional eso significa mucho para la juventud, para los niños. Así se puede dejar uno gran ejemplo para ellos.

¿El no fumar y no beber te creó algún problema? Porque muchos de tus compañeros decían que no hacías grupo…

– Sí fue parte de ello. Tuve algunas complicaciones porque no entraba en el grupo. Me decían “aislado” pero era porque no me gustaba eso. Al principio batallé bastante, pero más adelante los mismos compañeros aceptaron que era mi decisión y la respetaban mucho. Después me empezaron a integrar y confiar en mí.

Después del Mundial de Sudáfrica 2010 hubo muchas críticas en tu contra, pero los aficionados rojiblancos te respaldaron, ¿cómo te sientes al saber que eres uno de sus últimos ídolos?

– Más que nada, estoy agradecido con toda esa afición que me apoyó. Hubo momentos buenos y malos, pero ellos saben que el cariño y la entrega en la cancha siempre la tuve. Las críticas que se vinieron después del Mundial fueron por cosas extra cancha. Fue por un representante, Juan Sámano, que a pesar de haber robado mucho en mi carrera y bloquearme, siguió insistiendo en la prensa, atacándome. Por eso fue que llegando del Mundial se me atacó así. Pero yo estoy muy tranquilo, la gente que ha estado alrededor, así como la afición, saben de mi capacidad y entrega dentro de la cancha.

¿Qué hizo Juan Sámano para dañar tu carrera?

– Fue un representante que en vez de ver lo futbolístico, provocó que yo saliera de Chivas y que me fuera a Jaguares. Estábamos en pláticas de que iría a Cruz Azul o Tigres. Pero él, por dinero, se inclinó para Jaguares. Son cosas que la afición no sabe, pero en su momento uno como jugador no tiene poder para decidir a dónde vas, sino que los directivos mandan.

¿Cuánto te dolió salir de Chivas?

– La verdad me dolió bastante porque yo no quería salir. Acabábamos de salir campeones. El torneo siguiente no nos fue tan bien, pero esperábamos seguir ahí peleando por los primeros lugares y títulos. Me dolió bastante ir a Jaguares. Duré allá dos años y medios. Jorge (Vergara) me pidió que volviera, yo sin pensarlo y hasta sacrificando lo económico a la mitad, regresé al equipo. No esperaba que estuviera este representante que también trabajaba con el técnico que estaba cuando regresé y él fue quien después decidió que me fuera a Querétaro.

Cuando haces un recuento de todo lo vivido, ¿qué significa el Guadalajara en la vida del Bofo?

– Bastante. En mi camino dejó huella. Es el equipo de mis amores, respetando todas las instituciones en que estuve. Le tengo un gran cariño a Chivas y ahora como aficionado estaré apoyando a muerte, al 100% en las buenas y en las malas, como siempre lo he hecho.

Lo viviste como futbolista en 2006 y ahora que viste a Chivas campeón, desde afuera, ¿qué sentiste?

– Muy contento. Nervioso más que cuando jugaba. Estaba en el estadio, sufriendo. Nervioso, lo viví intenso, diferente, pero estoy contento porque se logró ese campeonato. Había mucha carrilla de otros clubes, pero ahora estamos parejos (en títulos con América), con esa ilusión de que el equipo siga en los primeros lugares y consigan más títulos. Sabemos que es el mejor de México, pero con mas títulos.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV