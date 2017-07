Manchester United revela su nuevo uniforme

El Manchester United presentó este lunes su nuevo jersey de local para la temporada 2017-2018.

Adidas, marca que viste a los Red Devils, no hizo grandes modificaciones a la playera que se usó la campaña pasado. Únicamente le agregó botones, las tradicionales franjas pasaron de los costados a los hombros y se le agregaron detalles en blanco y negro en las mangas.

Wayne Rooney, Paul Pogba, Luke Shaw, Juan Mata, entre otros fueron los encargados de presentar la nueva indumentaria a través de la página web y las redes sociales del equipo.

La playera estará a la venta exclusivamente la primera semana en Adidas y en las tiendas oficiales del Manchester United.

Falta que se revelen las que serán la camiseta de visitante y la alternativa.

The inspiration behind our new home kit…

Available here: https://t.co/BkYXaps46Y pic.twitter.com/SwHbIofFrw

— Manchester United (@ManUtd) July 3, 2017