No quiero seguir en Monterrey por Mohamed: Walter Gargano

El jugador uruguayo, Walter Gargano, rompió el silencio e hizo unas declaraciones polémicas sobre Antonio Mohamed.

En una entrevista para la radio Sport 890 de su país natal, el Mota dijo que no quiere seguir más en el Monterrey, pero no por su afición o el equino, si no por el entrenador.

“No lo entiendo, quisiera saber la solución para ya ser estable en algún equipo. Realmente una tristeza lo que me han hecho aquí, no el Monterrey, si no el entrenador que se ha comportado muy mal, porque de mi parte le he entregado el cien, dentro y fuera del campo”, dijo.

El Mota aseguró que le gustaría tener continuidad en Rayados, pero no de la manera en que pasó el semestre anterior.

“No quiero estar más en Monterrey, no es por la ciudad, ni por la afición, sino por el entrenador que se ha portado mal.

“Uno quiere jugar, quiere tener continuidad, pero eso se escapa de mis manos en estos momentos teniendo un contrato con Monterrey”, aclaró.

Gargano acusó a Antonio Mohamed de querer quedarse con parte de su dinero y que no trata a un jugador como se debe.

“No valora y no trata a un jugador como se merece. Como lo saben todos pero pocos se animan a hablar, el tema del negocio del futbol aquí en México es realmente importante.

“Algunos entrenadores auspician de representantes y se quedan con la torta, pero en mi caso no acepto eso, y creo que eso también le molestó mucho, el ver que uno no se baja.

“No me gusta que se toque mi dinero, porque me lo gané con sacrificio, humildad y mucho trabajo por muchos años”, dijo el Mota.

Walter Gargano todavía tiene un año de contrato con los Rayados, por lo que espera que pronto se llegue a un acuerdo, para poder jugar.

Dejó abierta la posibilidad de poder jugar en el Peñarol, un equipo que está buscando su fichaje.

“Si es cierta, siempre se ha manejado (mi llegada a Peñarol). A mi me encantaría regresar a Uruguay, hay que analizar y ver todas las situaciones que hay”, comentó.

