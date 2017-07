“Sentí desilusión por no estar en la Selección”: José Madueña

Hizo una gran temporada, aunque se perdió la Liguilla por lesión. Es considerado uno de los mejores laterales derechos del país. Su nombre ya sonaba con fuerza como candidato al Tricolor. Y el sueño creció. Deseaba estar en la Copa Oro o en la Confederaciones. Pero no fue llamado. Eso generó la desilusión de José Madueña, futbolista del Atlas.

“Vengo con muchas ganas este torneo de seguir demostrando que puedo estar ahí. La Selección en lo personal me ilusioné con estos dos torneos que venían, pero queda seguir trabajando, demostrando en la cancha. No me queda más que trabajar y seguir luchando por una oportunidad”, aseguró este lunes, durante la pretemporada del Atlas.

“La verdad sí sentí un poco de desilusión porque uno se esfuerza y tiene sueños de estar ahí. Pero el futbol es así. Más allá de eso, trato de trabajar y seguir demostrando”, confesó Madueña.

Pero no pierde el ánimo y ve a futuro. “Yo respeto el trabajo y la idea futbolística que él tiene (Juan Carlos Osorio). Me enfoco en jugar, en demostrar y las decisiones las toman ellos. Tengo que estar con Atlas bien, debemos seguir demostrando día a día. Tampoco digo que tengo las puertas cerradas porque si sigo demostrando y esforzándome, algún día puede llegar la oportunidad”, confió.

La gente cercana al técnico del Tricolor, Juan Carlos Osorio, asegura que prefiere los laterales altos. “Yo nunca he escuchado que el entrenador diga que por la estatura (no llame a alguien). He escuchado comentarios, pero no de él. Me han comentado que la estatura tiene que ver. Por lo que veo en la cancha, usa laterales un poco más altos. Pero no sé si ese sea realmente el motivo o simplemente sean gustos de él”, explicó Madueña.

En busca de razones

Tampoco cree que el haberse perdido la liguilla pasada, por lastimarse, sea la explicación de su ausencia en el Tri. “No creo que ese haya sido el motivo porque no fue una lesión muy grave. Simplemente por el momento en que se dio, no me permitió estar en las instancias finales. Pero no creo que ese haya sido el motivo”, sentenció.

Finalmente, afirmó que tampoco piensa que el no jugar en un club grande le impida ser llamado. “Yo porque me ilusioné, pero él está en su derecho de convocar a quien cree que le funcione más. Tampoco quiero entrar en esos temas porque respeto su trabajo. Se ha fijado en Atlas, la prueba es el caso de Luis Reyes que esta allá. No me queda más que seguir”, concluyó José Madueña.