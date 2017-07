VIDEO: Periodistas argentinos insultan a México y su futbol

El “periodista” argentino Flavio Azzaro aprovechó el programa de aquel país “Futbol al Horno”, para proferir una serie de insultos hacia nuestro país y su futbol.

Mientras debatían algo sobre el club Racing, uno de los panelistas le recriminó el haber menospreciado al balompié mexicano y envalentonado, Azzaro le respondió que “¡Yo no lo menosprecio, yo digo que es una mierda!”

A partir de entonces los insultos no cesaron y fueron secundados por Augusto César: “¡Tenés razón, el futbol mexicano es inmirable, no marcan, no defienden, no saben nada. Es imposible viajar a México, está en el culo del mundo. Lo único bueno en México es ‘El Chavo’, no existe ese país!”

Mira el video: