A sus 24 años, Bernard Tomic está aburrido del tenis

Tras haber sido eliminado en la primera ronda por Mischa Zverev, el australiano Bernard Tomic de apenas 24 años de edad, admitió que está aburrido del tenis y que sigue jugando sólo para tener una buena jubilación.

“Sostener un trofeo, o hacerlo bien, ya no me satisface. Me aburría un poco”, dijo Tomic quien tiene 9 años como profesional, y en sus inicios apuntaba alto.

“No me importa lo más mínimo si llego a la cuarta ronda en el US Open o si pierdo en la primera. Para mí, es lo mismo. Jugaré otros 10 años, y sé que luego ya no tendré que trabajar más”, añadió Tomic, que ha ganado más de 5 millones de dólares como profesional.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV