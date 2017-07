Calla Edwin Cardona sobre Antonio Mohamed

Luego de las declaraciones que hizo Walter Gargano sobre Antonio Mohamed, el colombiano Edwin Cardona prefirió no opinar sobre el Turco.

El colombiano se encuentra entrenando con la sub 20 en El Cerrito, junto con Walter Gargano y Alexander Domínguez, quienes están a la espera de que se arregle su situación con Rayados.

Al terminar la práctica de este martes, Cardona se limitó a hablar sobre el tema Gargano – Mohamed.

“No me meto en las cosas personales, creo que cada quien es libre de decir lo que piense, respeto la opinión de cada quien”, dijo.

Cardona dijo que se encuentra algo molesto por entrenar en El Cerrito, por las condiciones de la cancha.

“No es lo mejor entrenar acá (El Cerrito), no porque entreno con los chicos, la verdad son maravillosos, tienen un futuro impresionante.

“Uno piensa en la cancha, los terrenos están un poquito malos, pero uno como profesional sabe que para vivir de esto, si me toca entrenar acá tengo que estar de la mejor manera”, indicó.

Con Rayados todavía tiene un año de contrato, por lo que espera que se arregle su situación pues tiene varias ofertas en puerta.

“Estamos esperando la firma, tenemos varias cosas en la mesa, no es como la gente piensa de que estoy sin equipo, me vine a entrenar por que se que el equipo al que me vaya me tiene que agarrar bien (físicamente)”, comentó.

El colombiano seguirá presentándose a entrenar en El Cerrito, pues no piensa incumplir con su contrato.

