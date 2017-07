"Flavio Azzaro es personaje lamentable de los medios": Periodista argentino

Luego de la polémica que generó el periodista Flavio Azzaro al decir que “el futbol mexicano es una mierda”, durante la transmisión de uno de sus programas, Publisport se dio a la tarea de buscar la opinión de otros colegas argentinos sobre los dichos de este personaje.

Sebastián Purgart, comunicador de DirecTv Sports y Cadena Verdeamarilla, calificó de vergonzoso el comportamiento de Azzaro pero también aclaró que no es algo nuevo porque se trata de una persona acostumbrada a generar polémica.

“Azzaro es alguien ‘petardista’ que acostumbra más a decir barbaridades, a decir cosas que no tienen sentido, va en esa línea de varios periodistas que quieren figurar en ese sentido. Me da vergüenza como argentino. Sus declaraciones no representan la opinión de todos los argentinos, no nos representa como periodistas, vive de la polémica. Fue panelista del ‘Gran Hermano’, una versión bastante pobre, se encarga de cosas burdas, es un personaje lamentable de los medios”, afirmó Purgart.

Agregó que el programa “Azzaro al Horno” es de baja calidad y no tiene mucho rating.

“Ese programa no es muy conocido, es de baja calidad, no está entre los mejores y se encargan de hablar como si estuviéramos hablando en la esquina con un par de cervezas, esa es la intención. Hay gente que lo mira porque supuestamente habla de frente, te dice las cosas que quieres escuchar y realmente no tiene ninguna seriedad, como es este caso”.

HOMBRE POLÉMICO

Pero no es la primera vez que Flavio se expresa de forma grotesca sobre un tema en específico, en la misma Argentina lo ha hecho con su balompié local.

“Para nosotros se hizo conocido porque en el año 2014 Racing contrató a Gustavo Bou, nuevo refuerzo de Xolos de Tijuana, lo trae y no tenía buenas actuaciones. Las cosas que Azzaro dijo en radio, en redes sociales… lo denigró de una manera tremenda. Bou fue el goleador del campeonato, Racing salió campeón y actualmente es uno de los mejores delanteros del futbol argentino, Flavio le tuvo que pedir disculpas de rodillas en cámara”.

Purgart recriminó que Azzaro se haga llamar periodista si dice que no mira 90 minutos de un partido de futbol, pues un profesional debe estar atento a todo.

“Decir que no ha visto un partido del futbol mexicano los 90 minutos habla mal de ellos porque un periodista debe estar informando absolutamente de todo. Si me dijera ‘conozco la liga mexicana, se como es el trasfondo y por eso es una mierda, una porquería’, bueno,es su opinión, pero hablar desde el desconocimiento me parece un absurdo”.

Sebastian dijo que no deben tomarse tan en serio los dichos de Azzaro, pues ya está teniendo su merecido con tantos comentarios en las redes sociales.

“Por suerte este material llegó a México y va a tener su merecido, su respuesta, su reacción y ojalá que les caiga con todo porque no pueden hablar así de un país, tienen que hablar con conocimiento”.

