Antonio Mohamed irá legalmente contra Gargano

A pesar de que el uruguayo Walter Gargano, pidió disculpas por las declaraciones que hizo a una radio de su país, Antonio Mohamed dijo que de igual manera lo demandará.

En una entrevista vía telefónica con el diario Cancha, el técnico de los Rayados dijo que irá hasta las últimas consecuencias.

“Así es, lo voy a demandar, iré hasta las últimas consecuencias. El club me apoya, ya lo hablé.

“Te lo digo, iré hasta lo último, esto no se va a quedar así, primero ensucia mi nombre y luego sale a pedir disculpas. No me importa hasta dónde llegue, pero esto ya lo tiene que arreglar ante la justicia”, dijo para el diario deportivo.

El Turco dijo que los abogados con quienes llevará la demanda a cabo no será por parte del club, si no litigantes personales.

Mohamed también mencionó que previo a la pretemporada, trabajó con Gargano quien decidió quedarse a entrenar en El Cerrito pues estaba buscando otro equipo.

