Frank Lampard llama ‘perra’ a su esposa y lo tachan de machista

El ex futbolista inglés, Frank Lampard, publicó un desafortunado comentario, para muchos, acerca de su esposa en una foto en la que se encontraba con su mascota.

“Mis dos perras”, describió la leyenda del Chelsea sobre la imagen en la que se observa a su mujer Christine Bleakley abrazando a su perra Minnie.

De inmediato las criticas comenzaron a lloverle al ex internacional con la Selección de Inglaterra al tacharlo de ‘machista’ y ‘sexista’ por ‘ofender’ de esa manera a su esposa.

Es por ello que el también ex jugador del New York City borró de inmediato su publicación de Instagram, no obstante, la imagen ya se había filtrado en redes sociales y los comentarios negativos siguieron contra Lampard.

