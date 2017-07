Romano confiesa que fue traicionado cuando iba a dirigir al América

Ruben Omar Romano reveló que fue traicionado cuando estuvo a punto de dirigir al América hace un semestre, y aunque no quiso entrar en detalles señaló que la deslealtad provino de una amistad.

“No me gustaría hablar de eso, porque hay cosas dentro del futbol que lastiman, hay traiciones que molestan y más de gente amiga. No sé lo que pasó, era uno de los candidatos, la reunión que había tenido, fue muy buena, muy clara y, de repente, hubo algo que no está para comentarse”, dijo en entrevista para Mediotiempo.

Antes la nueva camada de técnicos que ha surgido en el futbol mexicano, además de otros que han venido del extranjero a tomar las riendas de equipos como Chivas, Pachuca y León, entre otros, el campo laboral se ha reducido, reconoció el timonel argentino.

“El mercado se ha cerrado, pero es muy aplaudible que aparezca gente joven mexicana, y no que sigan trayendo gente de fuera que no han dado resultado, salvo el caso de Almeyda, después de un gran proceso, Caixinha y Diego Alonso.

Y aunque el técnico desea seguir trabajando en el futbol mexicano, reveló que si surge la posibilidad de dirigir en el extranjero, no dudará en aceptar el reto.

“Estoy muy agradecido con este país, han sido 35 años, estoy orgulloso de tener hijas mexicanas, no quiero irme de acá, pero si hay una opción de trabajo lo voy a pensar. Todo se está viendo por ahora en Sudamérica, así que si sale algo importante, daré ese paso para salir un poco de acá también, mi idea es seguir en México, pero si sale algo de afuera, lo voy a tomar, porque la ansiedad y las ganas de estar dentro de un campo de juego, son muchas.

“He ido preparándome más y la idea era buscar un equipo acá para salir campeón, que es lo que me está faltando. No es fácil llegar a seis finales, no muchos técnicos tienen seis finales, pero me falta el título, quería irme de México pensando en ser campeón, pero si no se da la oportunidad, estoy viendo opciones fuera”.

Se le preguntó a Romano si es el momento más complicado que le ha tocado vivir desde que dirige en México, a lo que respondió:

“Sí es la etapa más difícil, porque ya es año y medio sin trabajo, sin estar en una cancha, que es lo que me gusta. Hay muchos cambios en el futbol mexicano, yo no quería irme afuera, pero ahora si se da la oportunidad, la voy a tomar”, insistió.

Los equipos dirigidos hasta ahora por Romano son Celaya, Morelia, Tecos, Santos, Atlas, Puebla, América, Cruz Azul, Pachuca y Xolos.

Recomendado en Publimetro TV: